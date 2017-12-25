«Роскосмос» уступил SpaceX по числу успешных пусков в 2017 году

Частная американская компания SpaceX по состоянию на 25 декабря обогнала российскую государственную корпорацию «Роскосмос» по числу успешных пусков в уходящем году. На статистику космических стартов обратил внимание американский астрофизик Джонатан Макдауэлл.

По его словам, в уходящем году США провели в общей сложности 30 пусков. Все они были успешными. 18 из них осуществила компания SpaceX. Такое же число стартов – 18 (без учета пусков с космодрома Куру) – провела Россия, причем успешными из них стали лишь 17.

Впрочем, Россия еще может сравняться со SpaceX по числу успешных пусков в 2017 году, так как на 26 декабря намечен старт российско-украинской ракеты «Зенит» с первым ангольским спутником Angosat-1. Запуск аппарата неоднократно откладывался, ранее планировалось вывести спутник на орбиту при помощи тяжелых «Ангары» или «Протона», отмечает «Лента.ру».

Напомним, ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с российского космодрома Восточный в 08:41 по московскому времени. Позже из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.17

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