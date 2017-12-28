Ангольский спутник замкнуло: вернуть связь с ним не удалось

Специалистам ракетно-космической корпорации «Энергия» пока не удается восстановить связь с первым ангольским спутником, запущенным с космодрома Байконур поздно вечером 26 декабря. Работы по устранению сбоя продолжаются, отметили в пресс-службе корпорации.

Между тем источник на Байконуре назвал предварительную причину поломки космического аппарата. Спутник вышел из строя, предположительно, из-за короткого замыкания в шине, отвечающей за питание аппарата, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», запуск ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с разгонный блоком «Фрегат-СБ» и первым ангольским спутником связи «Ангосат» состоялся 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур. После отделения от разгонного блока космический аппарат вышел на связь, но впоследствии связь с ним была потеряна.

Спутник «Ангосат» был создан РКК «Энергия» по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола и предназначен для обеспечения вещания на территории Анголы, а также всего африканского континента. Аппарат был разработан «основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства», подчеркивал Роскосмос. Спутник был застрахован на 121 млн долларов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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