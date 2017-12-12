Потерю спутника «Метеор» списали на «разницу двух школ»

Роскосмос озвучил причину неудачного запуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный». Несовершенство программного обеспечения разгонного блока «Фрегат» привело к тому, что 19 спутников рухнули в океан. К работе космодрома, ракеты-носителя и самого разгонного блока претензий нет. Об этом заявил первый замглавы Роскосмоса Александр Иванов.

«Здесь напоролись на разницу двух школ. НПО автоматики производит систему управления ракеты-носителя и школа НПЦАП – системы управления разгонными блоками. <…> Нестыковка заложена еще 20 лет назад», – цитирует Иванова РИА «Новости».

По его словам, ошибки в алгоритме работы системы управления привели к неправильной ориентации блока после отделения от ракеты-носителя. Неверно были выставлены начальные азимуты «Союз-2.1б» и «Фрегата» на стартовом комплексе. В результате на момент отделения разгонного блока от носителя ошибка по вращению составила 363 градуса. «Фрегат» начал разворот, но успел его завершить до старта маршевых двигателей, таким образом, головная часть ракеты полетела не к орбите, а к Земле. «При этом существующие методы математического моделирования не могли выявить подобной ошибки», – отметил Иванов.

Чиновник подчеркнул, что у Роскосмоса нет никаких замечаний к работе космодрома Восточный, ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», пуск «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», основной задачей которого являлось выведение на орбиту трехтонного гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2-1 в интересах Минобороны России и Росгидромета, состоялся 28 ноября. Помимо этого, на орбиту должны были быть выведены 18 малых космических аппаратов научного и технологического назначения. Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Затем из-за ошибки в работе разгонного блока спутник «Метеор-М» на целевую орбиту так и не вышел. По некоторым данным, аппарат сгорел в атмосфере, а его обломки упали в Атлантический океан. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в 3 млрд рублей. Спутник «Метеор-М» был застрахован на общую сумму 2,6 млрд рублей.

В связи с аварией был перенесен конец января 2018 года третий пуск, ранее запланированный на 22 декабря 2017 года. Глава Роскосмоса Игорь Комаров следит за ходом работы комиссии по выявлению виновных в неудачном пуске, результаты этой деятельности корпорация представит в конце декабря.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал найти и наказать виновных за провальный запуск. Он велел курирующему космическую отрасль Дмитрию Рогозину разработать предложения, которые бы могли исправить ситуацию. По словам главы правительства, неудачный пуск ракеты создал «репутационные проблемы».

В свою очередь помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что Роскосмос с советских времен живет за счет бюджета и работает практически без прибыли, пишет РБК. «220 тысяч людей занятых, 20% занятых – это люди с возрастом меньше 30 лет, причем не самые глупые люди. Из 90 организаций примерно две трети – это научные конструкторские организации. И вот эта огромная масса людей нифига не может заработать деньги. Это нормально?» – задался вопросом Белоусов.

По его словам, Роскосмос решает определенные технологические задачи. «Но это все железо, эта вся форма деятельности не деньги, извините», – сказал помощник главы государства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.12.17

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