«Дмитрий Олегович, надеюсь, вы всё понимаете»: Медведев устроил разнос Рогозину за потерю «Метеора»

Глава правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами потребовал найти и наказать виновных за провальный запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, назвав его репутационной проблемой и «прискорбным событием». Также премьер раскритиковал поспешный отчет об успешном пуске «Союза».

«Всё закончилось плохо… Хочу отметить, что само по себе это прискорбное событие», – констатировал Медведев. Он велел курирующему космическую отрасль вице-премьеру Дмитрию Рогозину разработать предложения, которые бы могли исправить ситуацию. «Нужно представить предложения и о том, как ситуацию исправить, и о том, кто за это ответит. Вот это надо сделать, Дмитрий Олегович», – сказал глава кабмина, обращаясь к Рогозину (цитата по РИА «Новости»). «Дмитрий Олегович, я надеюсь, вы понимаете всю серьезность этой истории», – добавил Медведев.

По словам главы правительства, неудачный запуск ракеты создал «репутационные проблемы». Он при этом указал, что никакие страховые выплаты не покроют убытков. «Мы такие издержки не можем нести! Здесь даже дело не в финансах, это просто репутационные проблемы космической отрасли», – цитирует Медведева «Интерфакс».

Глава правительства добавил, что «плохо и то, что все начальники успели бодро отрапортовать, что пуск произведён в соответствии со штатными показателями и что все хорошо». «Это вообще недопустимо», – заключил он. Ранее появились сообщения, что для участников пуска заранее были подготовлены награды, но после неудачи они так и не были вручены.

Рогозин в ответ пообещал в кратчайшие сроки доложить о результатах расследования неудачного пуска. Он отчитался, что созданная по его поручению специальная комиссия сейчас проводит проверку всей системы контроля качества при изготовлении ракетной техники и подготовке к ее пуску. Вице-премьер уточнил, что эта комиссия будет работать параллельно с государственной. «Доложите немедленно», – ответил ему Медведев.

Как сообщал «Новый День», пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», основной задачей которого являлось выведение на орбиту гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2-1, состоялся 28 ноября. Помимо этого, на орбиту должны были быть выведены 18 наноспутников научного и технологического назначения. Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Затем из-за сбоя в работе разгонного блока спутник «Метеор-М» и остальные космические аппараты на целевую орбиту так и не вышли. По некоторым данным, «Метеор» сгорел в атмосфере, а его обломки упали в Атлантический океан. Предположительно, разгонный блок «Фрегат» выполнил неверный маневр и в результате направил спутник не на орбиту, а к Земле. Эксперты полагают, что все дело в программной ошибке, возможно, полетное задание было составлено для старта с Байконура, а не с Восточного. «Метеор» был застрахован на 2,6 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.17

Новая iOS вызвала очередной сбой в iPhone X. / Рядом с «семейной лесопилкой» командующего ВКС Суровикина и заместителя президента РЖД Мишарина вспыхнул пожар. / В Тюмени задержали двух молодчиков из Екатеринбурга, похитивших у бизнесмена 5 млн рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»