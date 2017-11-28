Упал в Атлантику: Роскосмос потерял запущенный с космодрома Восточный спутник / Аппарат не вышел на целевую орбиту

Запущенный сегодня с космодрома Восточный спутник «Метеор-М» не вышел на целевую орбиту, наладить с ним связь не удалось, говорится в сообщении Роскосмоса. В настоящее время специалисты анализируют данные о ходе запуска.

По информации ведомства, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», основной задачей которого являлось выведение на орбиту трехтонного гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2-1 в интересах Минобороны России и Росгидромета, состоялся 28 ноября в 08:41 мск. Помимо этого, на орбиту должны были быть выведены 18 малых космических аппаратов научного и технологического назначения. Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Отмечалось, что через 9 минут 23 секунды головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя, и разгонный блок «Фрегат» начал программу выведения космических аппаратов, которая продлится более 5 часов.

В итоге спутник «Метеор-М» был выведен на заданную промежуточную орбиту, но на целевую орбиту позже так и не вышел. «В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь в связи с отсутствием его на целевой орбите», – заявили в Роскосмосе. Сейчас «ведется анализ информации», добавили в ведомстве.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник ракетно-космической отрасли сообщил, что спутник «Метеор-М» не вышел на связь из-за возникновения неполадок на этапе полета разгонного блока «Фрегат». Позже сообщалось, что космический аппарат находится на нерасчетной орбите по причине того, что, по предварительным данным, «разгонный блок не дал второй импульс». Источник ТАСС, в свою очередь, отметил, что в маршевом двигателе разгонного блока могла возникнуть проблема, которая привела к взрыву.

Источники отмечают также, что спутник мог упасть в Атлантический кеан.

Ранее в «Роскосмосе» запуск сочли успешным. Находившийся на Восточном вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил пусковой расчет.

Сегодняшний запуск ракеты со спутниками стал вторым в истории космодрома. Первый пуск с Восточного был проведен прошлой 28 апреля 2016 года. Изначально старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» планировался на 27 апреля, но пуск был отменен за полторы минуты до начала из-за сбоя автоматики. Ракета успешно стартовала на следующий день.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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