«Роскосмос» перепутал космодромы: названа вероятная причина неудачного запуска с Восточного

Начала работу специальная комиссия по установлению причин неудачного пуска ракеты «Союз-2.1б». Специалисты назвали основную версию аварии: разгонный блок «Фрегат» выполнил неверный маневр, и в результате направил спутник не на орбиту, а к Земле. Эксперты считают, что все дело в программной ошибке, возможно, полетное задание было составлено для старта с Байконура, а не с Восточного.

«Разгонный блок «Фрегат» выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным – и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане», – цитирует источник в космической отрасли «Интерфакс».

Разгонный блок начал поворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигателей. Комиссия, работа которой продлится до 15 декабря, выясняет на каком именно этапе была допущена ошибка: на выдаче исходных данных, либо при составления полетного задания.

Эту версию опубликовал и сайт RussianSpaceWeb.com, специализирующийся на российской космонавтике. По мнению экспертов, система управления носителя была запрограммирована для пуска с космодрома Восточный, при этом полетное задание разгонного блока было рассчитано для пуска с Байконура.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», основной задачей которого являлось выведение на орбиту трехтонного гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2-1 в интересах Минобороны России и Росгидромета, состоялся 28 ноября в 08:41 мск. Помимо этого, на орбиту должны были быть выведены 18 малых космических аппаратов научного и технологического назначения.

Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Через 9 минут 23 секунды головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя, и разгонный блок «Фрегат» начал программу выведения космических аппаратов. В итоге спутник «Метеор-М» был выведен на заданную промежуточную орбиту, но на целевую орбиту так и не вышел. По некоторым данным, спутник сгорел в атмосфере, а его обломки упали в Атлантический океан.

Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в 3 млрд рублей. Спутник «Метеор-М» был застрахован на общую сумму 2,6 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.12.17

Врачебная ошибка: в Подмосковье возбуждено дело о гибели новорожденного. / В Грузии разрешили курить марихуану, на очереди – легализация героина. / Водителю самосвала, устроившему ДТП с поездом под Нижневартовском, «светит» до 7 лет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»