Участников аварийного запуска ракеты «Союз 2.1б» собирались наградить

Для сотрудников, организовавших запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая не вышла на заданную орбиту, а рухнула в океан, подготовили награды. Впрочем, по понятным причинам медали «за аварию» вручать не стали.

Фотографию наград опубликовал телеграм-канал Life Shot. Медали подготовили заранее, еще до того, как был проведен неудачный пуск. В результате награды так и не были вручены.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», основной задачей которого являлось выведение на орбиту трехтонного гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2-1 в интересах Минобороны России и Росгидромета, состоялся 28 ноября. Помимо этого, на орбиту должны были быть выведены 18 малых космических аппаратов научного и технологического назначения. Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Затем из-за ошибки в работе разгонного блока спутник «Метеор-М» на целевую орбиту так и не вышел. По некоторым данным, аппарат сгорел в атмосфере, а его обломки упали в Атлантический океан.

По предварительной версии, разгонный блок «Фрегат» выполнил неверный маневр и в результате направил спутник не на орбиту, а к Земле. Эксперты считают, что все дело в программной ошибке, возможно, полетное задание было составлено для старта с Байконура, а не с Восточного. Работа специальной комиссии по установлению причин аварии продлится до 15 декабря.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.12.17

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