«Положительные эмоции у меня и у коллектива», – директор тагильского завода о неудачном пуске с космодрома «Восточный»

Директор нижнетагильского завода «Уралкриомаш», готовившего наземную инфраструктуру космодрома «Восточный» для запуска ракеты, а также разработавшего для нее систему заправки и доставки топлива, прокомментировал пуск ракеты-носителя «Союз-2.1-б» с разгонным блоком «Фрегат». Напомним, событие завершилось неудачно – спутник не вышел на целевую орбиту и пропал. Однако в Нижнем Тагиле все равно порадовались пуску.

«Это был второй пуск, он произошел успешно, инфраструктура аэродрома отработала на «пять», ракета ушла в назначенное время и по назначенной траектории. Для нас это знаковое событие – два года работы по гособоронзаказу финалит этот пуск. «Уралкриомаш» справился с поставленными задачами и сегодня приступает к следующему этапу – вторая очередь космодрома «Восточный». Все положительные эмоции присутствуют и у меня лично, и у коллектива», – сказал Дмитрий Скоропупов в эфире «Тагил-ТВ».

Екатеринбург, служба информации

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