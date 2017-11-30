Позор «великой космической державы»: у России осталось только 4 метеоспутника

Ситуация с российскими метеорологическими спутниками является патовой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, выступая на пресс-конференции в Москве. По его словам, из 10-12 необходимых спутников у России есть только четыре.

Комментируя падение «Метеора-М», запущенного с космодрома «Восточный» 28 ноября, Вильфанд назвал случившееся «прискорбным событием».

«Горечь настоящая, по-настоящему не везет с метрологическим спутниками. У нас замечательные специалисты, которые умеют воспринимать всю спутниковую информацию, трансформировать её в нужном виде, сопоставлять и усваивать на ряду с другими данными. Начальные данные, которые определяются с помощью спутников, более точные, спутниковая информация составляет до 70% той информации, которая используется в прогнозах. Это (падение спутника) очень печально», – сказал Вильфанд.

Как отметил метеоролог, чтобы иметь представления об «атмосфере, циркуляционных, физических, динамических факторах», нужно чтобы отечественная группировка спутников составляла из 10-12 единиц, в то время как сейчас их всего четыре. При этом он обратил внимание, что даже имеющиеся спутники имеют дефекты, поэтому информация, полученная с них не всегда бывает точна.

Вильфанд пояснил, что, несмотря на тревожную ситуацию, падение «Метеора-М» не скажется на прогнозах, потому что отечественные метеорологи имею возможность получать информацию с зарубежных спутников.

«К счастью, сейчас существуют договорные отношения со всеми странами, которые обладают спутниковой информацией – это и европейское метеорологическое спутниковое сообщество, это и американские спутники, и японские, и китайские. Все метеорологические спутники, которые сейчас функционируют, поставляют информацию нам, точно так же, как и мы поставляем. В настоящий момент мы имеем возможность использовать всю спутниковую информацию», – сказал он.

В то же время Вильфанд подчеркнул, что Россия в этом отношении «должна быть самодостаточна».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», основной задачей которого являлось выведение на орбиту трехтонного гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2-1 в интересах Минобороны России и Росгидромета, состоялся 28 ноября в 08:41 мск. Помимо этого, на орбиту должны были быть выведены 18 малых космических аппаратов научного и технологического назначения.

Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Через 9 минут 23 секунды головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя, и разгонный блок «Фрегат» начал программу выведения космических аппаратов, которая продлится более 5 часов.

В итоге спутник «Метеор-М» был выведен на заданную промежуточную орбиту, но на целевую орбиту так и не вышел. «В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь в связи с отсутствием его на целевой орбите», – заявили в Роскосмосе. По некоторым данным, спутник мог упасть в Атлантический океан.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.11.17

Депутат о коммунальной аварии в Москве: результат мэрской политики «вредительства». / В России стали больше умирать от СПИДа. / Постель или поле боя? «Солнечная линия» Ивана Вырыпаева в центре Мейерхольда. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»