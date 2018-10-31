Россия перед угрозой природных катаклизмов: на прогноз стихии не хватает средств

В России не выделяется достаточно средств на систему предупреждения неблагоприятных и опасных природных явлений, в результате чего последствия катаклизмов, как на Кубани, становятся слишком серьезными. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. По его словам, чтобы прогнозировать подобные ЧП приходить привлекать частные инвестиции.

«Система предупреждения о неблагоприятных и опасных природных явлениях очень важна в обеспечении безопасности населения и экономики. Это очень актуально для наших южных регионов и северокавказского округа. Северный Кавказ, если посчитать среднее число неблагоприятных и опасных природных явлений, регион-рекордсмен», – сказал Киктев, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что у каждого сезона есть природные «болячки». «У зимы – это и низкие температуры, и гололёд, и низкая видимость. В теплое полугодие, когда развивается активная конвекция в атмосфере – она несет с собой целый «букет» разных погодных проблем – это и сильные осадки, и шквалистые ветры, и град. В каждом сезоне есть свои проблемы. Гораздо дешевле развивать систему предупреждения, чем ликвидировать последствия. То, что было на юге на прошлой неделе – один из ярких примеров», – подчеркнул глава Гидрометцентра.

При этом Киктев сообщил, что в России недостаточно средств выделяется на исследования в сфере метеопрогнозирования. «Надо сказать, что финансирования государственного здесь недостаточно для службы, поэтому Росгидромет занимается также договорными отношениями – это важная компонента ресурсного обеспечения практически всех организаций Росгидромета», – сказал он.

В комментарии корреспонденту РИА «Новый День» Киктев отметил, что Росгидромет активно привлекает инвестиции. «Основной заказчик среди коммерческих структур – авиация, потом, если ранжировать, это, наверное, энергетика, сельское хозяйство. Это, пожалуй, наиболее заинтересованные структуры. Также коммунальные хозяйства, дорожники», – сказал он.

По словам главы Гидрометцентра Росси, подобная система финансирования характерна практически для всех подобных организаций в Европе. «Там практически все метеослужбы сочетают централизованное финансировании и коммерческую деятельность», – уточнил Киктев.

В то же время, по его словам, российским метеорологам более близка была бы система, которая действует в США. «В США службы не занимаются коммерческой деятельностью, они полностью обеспечиваются государством. Зато за пределами службы есть целый ряд коммерческих компаний, которые интерпретируют ее продукты, выпускают специализированные прогнозы, на авиацию, на флот, на дороги», – сообщил он.

«Мы были бы рады, если бы это было полноценное гособеспечение, как, скажем, в Штатах, где люди думают только о своей работе, а не поиске договоров. Но сейчас недостаточно (только госфинансирования). По-другому невозможно обеспечить», – заключил Киктев.

Как сообщал РИА «Новый День», проливные дожди обрушились на Черноморское побережье Краснодарского края в ночь с 24 на 25 октября. Обильные осадки спровоцировали сход селей, частично повредили электроснабжение и дорожную инфраструктуру. В результате было подтоплено 30 населенных пунктов. Без света и воды остались еще 20 населенных пунктов. Вышедшие из берегов реки и селевые потоки повредили два автомобильных и один железнодорожный мост, в результате чего было прервано транспортное сообщение с Сочи. Жертвами непогоды стали 6 человек, еще двое пропали без вести.

Чиновники администрации Апшеронского района Краснодарского края стали фигурантами уголовного дела о халатности. В ходе проверки выяснилось, что власти знали, что в городе Хадыженске и в станице Кабардинской может возникнуть чрезвычайная ситуация в период с 24 по 26 октября, однако не приняли мер по защите населения от последствий масштабного паводка. В частности, чиновники не оповестили местных жителей о надвигающейся стихии и не организовали их эвакуацию в безопасные районы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.10.18

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