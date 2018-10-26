Климатическое оружие существует. Ученые раскрыли, что это такое

Технологии, позволяющие воздействовать на климат, существуют. Они были созданы для предотвращения вредного воздействия погодных явлений – таких, как град или сильные ливни. Научные исследования в сфере активного влияния на климат действительно ведутся, сказал в комментарии корреспонденту РИА «Новый День» почетный президент Всемирной метеорологической организации Александр Бедрицкий. Правда, подчеркнул собеседник агентства, ему неизвестны случаи воздействия таких технологий в глобальном масштабе.

«Раньше, когда не звучала проблема климата, говорили «погодное оружие», теперь говорят «климатическое». Что еще можно придумать? Озонное, может быть, какое-то?» – в шутку предположил он.

Бедрицкий напомнил о существовании Конвенции 1977 года о запрете любого использования климата в качестве оружия – документ тогда был принят международным сообществом по инициативе СССР.

«Появилась она [инициатива] потому, что появились технологии активных воздействий, – объяснил он. – Человек же должен предотвращать влияние и потери [от погодных явлений]. Вот, например, град – опасное явление для сельского хозяйства, поэтому научились с ним бороться, вводить в тучи реагент и повышать температуру в облаке. Как следствие, связанные вопросы – это вызывание осадков».

«Если говорить об оружии, имея в виду вот такие локальные участки, то оно есть. Но есть не оружие, а технологии. Да, они существуют, проводятся научные исследования, – подтвердил Бедрицкий. – А что касается воздействия на глобальном уровне – пока у меня нет сведений, чтобы такие технологии в глобальном масштабе действовали».

Собеседник агентства также отметил, что подобные разговоры велись в отношении воздействия на ионосферу локаторов «Харп», которые производились для того, чтобы определить условия для надежной связи. «Поведение ионосферы все равно влияет на синоптические процессы, поэтому важно понимать, как ионосфера реагирует на выбросы солнечной энергии», – пояснил он.

«Доклады [о климатическом оружии], действительно, есть, – подтвердил собеседник агентства. – Американцы в начале 90-х годов распространяли доклад военно-воздушных сил США, что они к 2025-30 году получат климатическое оружие».

«Ну, как говорят – хотеть не вредно. До этого эксперты Пентагона говорили в 2003 году, что в 2008 году Европа замерзнет – потому что Гольфстрим под воздействием льда опустится и охладится. Но жизнь показала – никто не замерз», – напомнил Бедрицкий.

Москва, Татьяна Дорофеева

Наука. Другие новости 26.10.18

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