Россия в эпицентре природных катаклизмов: скоро начнут падать дома

России придется пересматривать строительные нормы и правила, а также менять подходы к рыболовной отрасли, если мировое сообщество не примет необходимые меры для сдерживания глобального потепления. Изменения климата приведут к росту неблагоприятных природных явлений – в частности, таких, как наводнения, засуха и лесные пожары. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом предупредили ученые в ходе видеомоста Москва – Дели, посвященного климатическим и природным аномалиям.

Как отметил научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля профессор Сергей Семенов, если сдержать потепление на уровне полутора градусов не удастся, и оно достигнет двух градусов, тогда проблемы будут обостряться. В частности, уровень мирового океана до конца этого века поднимется еще не менее, чем на 10 см.

«Казалось бы, лишние 10 см это немного, – отметил ученый. – Но региональные проявления могут быть сильными. Есть страны с такой береговой линией – например, Бангладеш – для которых это существенно, там будет происходить эррозия береговой линии. Колебания вокруг уровня мирового океана будут усиливаться. По оценкам экспертов, дополнительно 10 млн человек в прибрежных зонах окажутся в зоне риска».

При этом Россию тоже могут ожидать серьезные проблемы. Дело в том, что 67% территории РФ находится на многолетней мерзлоте. «Она будет в большей степени протаивать, и это скажется на прочности фундаментов зданий, – пояснил Семенов. – Это прямо касается России. Наши строительные нормы и правила (СНиП) рассчитаны на строительство фундаментов в многолетней мерзлоте. Если будет теплеть, она будет уменьшаться, и СНиПы надо будет пересматривать, соответственно, строительство будет дороже».

Кроме того, как отметил ученый, существует проблема таяния арктических льдов, которая тоже неизбежно затронет РФ. «Да, тут есть плюсы – освобождение ото льда Северного Ледовитого океана оживит перевозки по Северному морскому пути, – сказал он. – Это хорошо для российской экономики, для международной торговли и международных перевозок. Но есть и отрицательная сторона, которая касается арктического рыболовства. Поскольку рыбные популяции чувствительны к температуре, они могут совершенно изменить свое положение, и рыболовство может понести некоторые потери».

По оценке эксперта,возрастать будет и количество экстремальных погодных явлений – таких, как наводнения и лесные пожары. «Опасность лесных пожаров, от которых в последнее время страдает Россия, увеличится», – отметил Семенов.

При этом ученые подчеркнули, что не стали бы проводить прямую связь между глобальным потеплением и страшным наводнением на Кубани, от которого сейчас страдает Краснодарский край. Впрочем, они отметили, что связь между уже произошедшим потеплением климата на один градус и участившимися экстремальными явлениями, которые фиксирует статистика, многие ученые все же прослеживают.

«Экстремальные явления – не новые, они были и ранее, исторически это в летописях изложено, человечество всегда от них страдало, – пояснил почетный президент Всемирной метеорологической организации Александр Бедрицкий. – Но по мере развития и освоения новых территорий угроза этих явлений становится все выше. На это накладывается еще и рост температуры. У ученых в этом нет единого мнения, но с высокой степенью вероятности этот рост вызывает учащение и увеличение масштабов таких природных явлений».

Ученый напомнил о сильном наводнении на реке Амур в 2013 году. «За более чем столетнюю историю не было такого явления, когда этот дождевой паводок – а это примерно то, что сейчас у нас на юге – наблюдался на большой площади и река была захвачена этим процессом на протяженности более тысячи километров. Таких явлений просто не было. Может быть, и было лет 300 назад, но никакие исторические документы это не описывают», – сказал Бедрицкий.

Он также отметил, что даже при сдерживании темпов глобального потепления речь может идти только о смягчении подобных явлений. «Сейчас глобальная температура уже повысилась на градус. Можно спорить, но факты таковы – когда у нас в октябре на юге были такие наводнения, дождевые паводки? Я такого не помню. Шестнадцать лет я работал руководителем гидрометеослужбы (Александр Бедрицкий руководил Росгидрометом в 1993-2009 годах). Весной бывали, летом бывали. Осенью – нет».

Человечеству в любом случае придется адаптироваться к изменившимся условиям, принимая все меры для минимизации ущерба от таких явлений и спасения человеческих жизней, полагают ученые.

Стоит отметить, что 8 октября на очередной сессии межправительственной группы экспертов ООН специалисты из 40 стран представили отчет о том, как изменится жизнь на Земле, если выбросы парниковых газов сохранятся на сегодняшнем уровне. В документе отмечается, что уже принятых обязательств не хватит для того, чтобы сдержать потепление в пределах полутора градусов – поэтому необходимо предпринять еще ряд неотложных мер, в частности, по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Инвестиции в мировою экономику в целях сдерживания глобального потепления до 2050 года оцениваются в 800 млрд долларов США. При изменении температуры на два градуса население Земли ждет серьезная смена климата – а это чревато серьезным ущербом от неизбежных экстремальных погодных явлений, миграцией населения, реструктуризацией целых отраслей экономики.

Москва, Татьяна Дорофеева

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