РКК «Энергия» ответит Space X своей многоразовой ракетой

Российская компания РКК «Энергия» решила дать достойный ответ американской компании Space X, разработавшей многоразовую ступень ракеты-носителя Falcon 9. В России на мощностях РКК «Энергия» и центра «Прогресс» началась разработка многоразовой ракеты-носителя среднего класса.

Отмечается, что ракета будет во многом схожа одноразовой ракете-носителю «Союз-5». Это позволит производить пуски, как с Байконура, так и с космодромов «Морской старт» и Восточный. По задумке разработчиков, ракета будет способна совершать самостоятельную посадку, аналогично американской Falcon 9. По словам руководителя РКК «Энергия» Владимира Солнцева, главное в данном проекте – экономическая сообразность создания многоразовой первой ступени.

«Посмотрим на целесообразность. Главный критерий при разработке – сколько стоит вывод килограмма груза на низкую околоземную орбиту. Технически мы к этому готовы», – цитирует Солнцева газета «Известия».

Как писал «Новый День», в 2017 году Space X провела 16 успешных запусков, три из которых прошли с повторным использованием первой ступени ракеты Falcon 9. По словам главы компании Илона Маска, в будущем он намерен увеличить количество пусков до 30-40 в год.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.12.17

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