SpaceX опробовала центральный блок сверхтяжелой ракеты (ВИДЕО) / Огневые испытания признаны успешными

Американская компания SpaceX провела первые статические огневые испытания центрального разгонного блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Видео тестов компания опубликовала на своей официальной странице в Twitter, кратко о них пишет Ars Technica.
Испытания проходили в начале мая на одном из стендов ракетного полигона в городе Макгрегор (штат Техас, США), который принадлежит компании. По итогам испытания центрального блока первой ступени Falcon Heavy были признаны успешными.
SpaceX провела испытания центрального разгонного блока Falcon Heavy
Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени средне-тяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны. По этому показателю Falcon Heavy вдвое превосходит разрабатываемую в России ракету-носитель «Ангара».
Отмечается, что первый запуск новой ракеты SpaceX наметила на конце 2017 года. В настоящее время в мире только в США проекты создания новых сверхтяжелых ракет дошли до этапа сборки носителей. Как пишет «Лента.ру», на 2019 год запланированы испытания создаваемого компанией Boeing носителя SLS (Space Launch System, должен выводить, в зависимости от версии, от 70 до 129 тонн на низкую опорную орбиту).
В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn V (до 140 тонн), использовалась в американской лунной программе. Другой носитель, Н-1 (до 90 тонн), создавался в СССР. Все четыре его старта прошли неудачно. Другой советский сверхтяжелый носитель, «Энергия» (рассчитан на вывод ста тонн), запускался два раза. Все его старты были удачными. В настоящее время программы Saturn V, Н-1 и «Энергия» свернуты.
Вашингтон, Иван Гридин
Вашингтон. Другие новости 10.05.17
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