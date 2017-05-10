SpaceX опробовала центральный блок сверхтяжелой ракеты (ВИДЕО) / Огневые испытания признаны успешными

Публикации за 10.05.17

Американская компания SpaceX провела первые статические огневые испытания центрального разгонного блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Видео тестов компания опубликовала на своей официальной странице в Twitter, кратко о них пишет Ars Technica.

Испытания проходили в начале мая на одном из стендов ракетного полигона в городе Макгрегор (штат Техас, США), который принадлежит компании. По итогам испытания центрального блока первой ступени Falcon Heavy были признаны успешными.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени средне-тяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны. По этому показателю Falcon Heavy вдвое превосходит разрабатываемую в России ракету-носитель «Ангара».

Отмечается, что первый запуск новой ракеты SpaceX наметила на конце 2017 года. В настоящее время в мире только в США проекты создания новых сверхтяжелых ракет дошли до этапа сборки носителей. Как пишет «Лента.ру», на 2019 год запланированы испытания создаваемого компанией Boeing носителя SLS (Space Launch System, должен выводить, в зависимости от версии, от 70 до 129 тонн на низкую опорную орбиту).

В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn V (до 140 тонн), использовалась в американской лунной программе. Другой носитель, Н-1 (до 90 тонн), создавался в СССР. Все четыре его старта прошли неудачно. Другой советский сверхтяжелый носитель, «Энергия» (рассчитан на вывод ста тонн), запускался два раза. Все его старты были удачными. В настоящее время программы Saturn V, Н-1 и «Энергия» свернуты.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.05.17

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