Ученые: Планы Илона Маска по колонизации Марса – лишь фантазии

Основатель компании SpaceX Илон Маск подробно рассказал о планах по колонизации Марса и постройке автономного города на его поверхности. Об этом он повествует в статье, опубликованной в научном журнале New Space.

Маск намерен создать на Красной планете независимый от Земли автономный город-миллионник. По мнению Маска, Красная планета есть и будет единственным вариантом для «расширения» человечества по нескольким причинам – на ней много ресурсов, есть атмосфера, вода, и в целом Марс гораздо больше похож на Землю, чем Луна или другие близкие к нам планеты Солнечной системы.

Главным инструментом реализации планов Маска является удешевление космических полетов. По оценкам главы SpaceX, стоимость вывода грузов на орбиту должна уменьшиться примерно в пятьдесят тысяч раз, прежде чем постройка города-миллионника на Марсе станет возможной.

Отмечается, что для удешевления потребуется создать несколько ключевых космических технологий, которые сегодня отсутствуют или существуют в зачаточном виде. Первой из них является возможность повторного использования разгонных блоков, ракет и топлива. Для этого потребуются технологии дозаправки на орбите, особые двигатели, способные работать на топливе, которое можно производить и на Земле, и на Марсе, а также технологии взлета и мягкой посадки на марсианскую поверхность.

Таким топливом, по мнению Маска, будет метан, молекулы которого можно вырабатывать из воды и углекислоты в атмосфере Марса, а кислород, возникающий в качестве побочного продукта его производства, можно использовать в качестве окислителя, передает РИА «Новости».

Сами колонисты, по мнению Маска, должны отправляться на Марс не по мере постройки кораблей, а практически одновременно, сформировав своеобразную «колониальную флотилию» из нескольких сотен пассажирских «астролайнеров». Это позволит сэкономить большие деньги на их запуске и даст возможность наладить бесперебойное снабжение базы.

По оценкам Маска, если все его идеи по снижению стоимости полета будут реализованы в ближайшие годы, то билет на такой «лайнер» обойдется примерно в 140 тысяч долларов. Предприниматель намерен вкладывать в реализацию этой программы все деньги, которые SpaceX зарабатывает на контрактах НАСА и коммерческих запусках.

Впрочем, идеи Маска встретили критику в научных кругах. «Есть несколько вещей, которые Маск опускает или упускает в своей статье. К примеру, мы должны сначала дождаться первых результатов миссии «Экзомарс-2020» и убедиться в том, что жизни на Марсе нет, прежде чем мы начнем загрязнять его своими отходами. Кроме того, Маск не учитывает главную проблему Марса – низкие температуры поверхности и их резкие перепады. Обогрев «города» Маска потребует астрономического количества энергии», – отмечает в своем блоге Эндрю Коутс (Andrew Coates), астроном из университетского колледжа Лондона.

Он также считает, что постройка постоянной колонии, восстановление атмосферы Марса и путешествия к более далеким планетам и лунам, таким как Юпитер или спутник Сатурна Энцелад – плоды фантазии Маска, которые вряд ли удастся исполнить в ближайшей перспективе.

Кроме того, существованию города на Марсе, помимо проблем с обогревом, будет мешать то, что поверхность Красной планеты не защищена от бомбардировки космическими лучами и потоками солнечного ветра. Соответственно, длительное пребывание на Марсе или просто полет к нему может или убить человека, или вызвать рак и прочие серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому, как считает Коутс, идеи Маска по-прежнему остаются мечтой, к которой можно стремиться, но которую вряд ли удастся реализовать в обозримом будущем.

Как писал «Новый День», британский астрофизик Стивен Хокинг заявил, что человечеству необходимо как можно скорее покинуть Землю. Он полагает, что в ближайшие 30 лет человечество должно начать миграцию с родной планеты. Об этом физик рассказал на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV, который проходит в норвежском городе Тронхейм.

По мнению ученого, срока в 30 лет достаточно, чтобы создать базу на Луне, и 50 лет – на Марсе. На эти небесные тела Хокинг предлагает отправить образцы растений, животных и грибов. «Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами», – заявил физик.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.06.17

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