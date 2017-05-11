NASA может отказаться от МКС в пользу колонии на Марсе

Публикации за 11.05.17

Марсианская миссия NASA требует увеличения финансирования. В этой связи астронавт Базз Олдрин посоветовал американскому космическому агентству отказаться от МКС и направить деньги на проект полета человека к Марсу.

«Мы должны уйти с МКС как можно быстрее. Мы просто не можем себе позволить расходовать 3,5 миллиарда долларов в год», – отметил Базз Олдрин во время выступления на конференции «Люди на Марсе», проходящей в Вашингтоне.

По словам астронавта, проекты на околоземной орбите нужно отдать в руки частных компаний: SpaceX, Orbital АTK, Boeing, Bigelow Aerospace и Axiom Space, пишет Space.com. Олдрин считает, что США стоит уделить больше внимания сотрудничеству с Китаем. КНР планирует создать национальную орбитальную станцию в начале 2020-х годов.

Развертывание постоянной обитаемой базы на Марсе, по мнению астронавта, должно состояться в 2030-х годах.

Ранее о том, что NASA собирается серьезно сократить финансирование МКС и направить сэкономленные средства на подготовку к путешествию на Марс, говорил главный научный сотрудник агентства Эллен Стофен. Однако, по его словам, это случится не ранее 2024 года.

Стоит отметить, что ликвидация МКС запланирована на 2024 год. Тем не менее, в «Роскосмосе» не исключали, что продлят эксплуатацию станции до 2028 года. К тому же, отказ США от МКС не говорит о сворачивании программы, модули, принадлежащие другим странам, смогут продолжить работу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.05.17

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