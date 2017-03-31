SpaceX Илона Маска совершила революцию в космической отрасли / Ракета-носитель Falcon 9 вернулась на землю после повторного запуска

Публикации за 31.03.17

Ракета-носитель Falcon 9, созданная компанией SpaceX, успешно вывела на орбиту спутник SES-10 и совершила благополучную посадку, ознаменовав «революцию» в космической индустрии. Такое заявление сделал основатель компании SpaceX Илон Маск.

Как напоминает РИА «Новости», с 2015 года по настоящее время SpaceX в общей сложности удалось сохранить восемь первых ступеней ракеты-носителя после запусков, и первый повторный полет уже бывшей в эксплуатации ступени был давно ожидаем. В компании уверены, что многоразовое использование ступеней удешевит космические полеты, хотя точной оценки этому нет. Сам Илон Маск заявлял, что повторное использование позволит сэкономить около 30% стоимости запуска.

Впрочем, все оказалось не так радужно – осенью 2016 года президент SpaceX Гвин Шотуэлл призналась, что экономия была переоценена и на самом деле, на начальном этапе не превышает 10%. Однако она не исключила, что в перспективе стоимость повторно используемых ракет-носителей может снизиться. Стоимость единичного запуска Falcon 9 составляет около $61 млн.

«Невероятный день, первый повторный полет первой ступени, это потрясающий день для всей космической индустрии, это огромная революция в космических полетах: когда вы можете повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя», – сказал Илон Маск в эфире трансляции после того, как первая ступень ракеты вертикально приземлилась на платформу в Атлантике. По словам Маска, следующая задача – повторный полет ракеты в течение 24 часов.

Отметим, что на фоне успехов SpaceX в российской космической отрасли, напротив, не все гладко. Как писал «Новый День» вчера, 30 марта, стало известно, что 71 двигатель вторых и третьих ступеней ракет-носителей «Протон-М» оказались бракованными. В результате запланированные пуски пришлось отложить до устранения выявленных дефектов.

Вашингтон, Иван Гридин

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