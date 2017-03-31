NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Технологии

■■■■■■■■■

Публикации за 31.03.17

SpaceX Илона Маска совершила революцию в космической отрасли / Ракета-носитель Falcon 9 вернулась на землю после повторного запуска
Фото: Newsader

SpaceX Илона Маска совершила революцию в космической отрасли Ракета-носитель Falcon 9 вернулась на землю после повторного запуска

Ракета-носитель Falcon 9, созданная компанией SpaceX, успешно вывела на орбиту спутник SES-10 и совершила благополучную посадку, ознаменовав «революцию» в космической индустрии. Такое заявление сделал основатель компании SpaceX Илон Маск.

Как напоминает РИА «Новости», с 2015 года по настоящее время SpaceX в общей сложности удалось сохранить восемь первых ступеней ракеты-носителя после запусков, и первый повторный полет уже бывшей в эксплуатации ступени был давно ожидаем. В компании уверены, что многоразовое использование ступеней удешевит космические полеты, хотя точной оценки этому нет. Сам Илон Маск заявлял, что повторное использование позволит сэкономить около 30% стоимости запуска.

Впрочем, все оказалось не так радужно – осенью 2016 года президент SpaceX Гвин Шотуэлл призналась, что экономия была переоценена и на самом деле, на начальном этапе не превышает 10%. Однако она не исключила, что в перспективе стоимость повторно используемых ракет-носителей может снизиться. Стоимость единичного запуска Falcon 9 составляет около $61 млн.

«Невероятный день, первый повторный полет первой ступени, это потрясающий день для всей космической индустрии, это огромная революция в космических полетах: когда вы можете повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя», – сказал Илон Маск в эфире трансляции после того, как первая ступень ракеты вертикально приземлилась на платформу в Атлантике. По словам Маска, следующая задача – повторный полет ракеты в течение 24 часов.

Отметим, что на фоне успехов SpaceX в российской космической отрасли, напротив, не все гладко. Как писал «Новый День» вчера, 30 марта, стало известно, что 71 двигатель вторых и третьих ступеней ракет-носителей «Протон-М» оказались бракованными. В результате запланированные пуски пришлось отложить до устранения выявленных дефектов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.03.17

«ВКонтакте» удалила историю о бассейне «Синий кит». Из опасений о связях с «группами смерти». / Все двигатели второй и третьей ступеней «Протона» оказались бракованными. Ближайший пуск ракеты-носителя перенесли на конец мая. / Ученые создадут интерфейс для прямого подключения мозга к компьютеру.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter