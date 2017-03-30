Более 70 двигателей второй и третьей ступеней «Протона» – брак / Ближайший пуск ракеты-носителя перенесли на конец мая

Публикации за 30.03.17

Все произведенные в недавнем времени двигатели для ракет-носителей «Протон-М моделей РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые предназначены для установки на вторую и третью ступени признаны бракованными и будут пересобраны. Об этом рассказал гендиректор Научно-производственного объединения «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«По «Протонам» это 71 двигатель, или практически весь задел по второй и третьей ступеням. В настоящее время подписан график проведения работ, значительная их часть будет проведена в 2017 году, но мы понимаем, что какая-то часть неминуемо перейдет на 2018 год», – приводит РИА «Новости» слова ученого. Он также добавил, что первые поставки отремонтированных агрегатов намечены на май.

По словам Арбузова, очень важными задачами остается «не сорвать график запусков по федеральной космической программе, стартами в интересах Министерства обороны России и коммерческим пускам», а также «обеспечить необходимый задел для соблюдения графика доставки новых экипажей и грузов на Международную космическую станцию».

Так, запуск спутника связи Echostar 21 перенесен на 29 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева. Представитель центра напомнил, что изначально запуск планировался на декабрь 2016 года, но во время подготовки были обнаружены отклонения в работе двигателей.

Как писал «Новый День», пуски ракет-носителей «Протон» были приостановлены после того, как 9 июня 2016 года при запуске спутника Intelsat 31 двигатель второй ступени выключился преждевременно. Тогда спутник удалось вывести на заданную орбиту благодаря двигателю третьей ступени и разгонному блоку «Бриз-М», но полеты были прекращены до выяснения причин сбоя.

Как напоминает «Лента.ру», двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производит «Воронежский механический завод». Ранее их отозвали, когда выяснилось, что при пайке компонентов агрегатов использовался припой, не соответствовавший технической документации.

Также «Воронежский механический завод» производит агрегаты 11Д55 (РД-0110), устанавливаемые на третью ступень ракеты «Союз-У», которая уже вышла из эксплуатации. Этот носитель в декабре 2016 года потерпел аварию из-за попадания при сборке посторонних частиц в насос окислителя. Сейчас «Воронежский механический завод» предполагается включить в состав холдинга, находящегося под управлением «Энергомаша». Ранее предприятие подчинялось «Центру Хруничева».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.03.17

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