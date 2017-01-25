«Роскосмос» возвращает на завод двигатели для «Протон-М» / Детали из драгметаллов во время сборки заменяли дешевыми аналогами

Публикации за 25.01.17

«Роскосмос» отозвал на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели ракет-носителей «Протон-М». Возврату подлежат все двигатели второй и третьей ступени, в которых в ходе огневых испытаний выявились технические проблемы. На заводе проведут аудит и контроль всех отозванных двигателей, что, несомненно, скажется на сроках запланированных на 2017 год стартов.

Речь идет о жидкостных ракетных двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые производились на ВМЗ. Во время испытаний выяснилось, что в сборке изделий применялись «неликвидные компоненты», пишет «Коммерсант». А именно, материалы, содержащие драгметаллы, заменяли менее жаростойкими, которые использовались в других типах двигателей, собираемых на этом же заводе.

Не удивительно, что работой ВМЗ заинтересовались правоохранители. В настоящее время на предприятии работают сотрудники СКР, прокуратуры и ФСБ. Примечательно, что замена дорогих материалов более дешевыми осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. Проверяющими соответствие двигателей всем необходимым характеристикам подтверждено документально.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда по вине воронежского завода возникли проблемы. Так в декабре прошло года из-за разрушения двигателя РД-0110 произошла авария ракеты-носителя «Союз-У» и был потерян грузовой корабль «Прогресс МС-04». В результате гендиректор завода Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию.

Проводить аудит и проверку отозванных двигателей будет научно-производственное объединение «Энергомаш». Привлекут к исправлению ситуации и Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон» и досконально знает технические характеристики двигателей и особенности их изготовления.

Впрочем, уже сейчас понятно, что график пусков с космодрома Байконур будет сдвинут из-за внезапной проверки. В этом году «Роскосмос» собирался провести 27 пусков, среди них были и коммерческие. Помимо этого, перенос сроков пуска карается штрафом в размере нескольких процентов от стоимости самого пуска. Несмотря на это, в «Роскосмосе» не будут гнаться за сроками и проведут полную проверку всех бракованных изделий.

Воронеж, Зоя Осколкова

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