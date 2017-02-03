Первый пуск «Протона» состоится в начале апреля

Публикации за 03.02.17

Внезапная проверка двигателей ракет-носителей «Протон-М» не существенно повлияла на сроки запуска, запланированные ранее. По словам главы «Роскосмоса» Игоря Комарова, первый коммерческий пуск планируется осуществить уже в начале апреля.

В данный момент еще ведутся переговоры с заказчиком, но уже сейчас известно, что это не скажется на федеральной программе. «То есть все ракетоносители, которые в этом году должны быть запущены по государственному заказу, они есть в наличии», – пояснил Комаров в интервью «России 24».

Об отзыве двигателей для «Протон-М» на Воронежский механический завод (ВМЗ) стало известно 25 января. Проверке подлежали все двигатели второй и третьей ступени, в которых в ходе огневых испытаний выявились технические проблемы. В частности, в сборке изделий применялись «неликвидные компоненты», то есть материалы, содержащие драгметаллы, заменяли менее жаростойкими, которые использовались в других типах двигателей, собираемых на этом же заводе. Проводит аудит и проверку отозванных двигателей научно-производственное объединение «Энергомаш».

Позже вице-премьер Дмитрий Рогозин провел на ВМЗ совещание, по итогам которого обещал наказать сотрудников, отвечающих за контроль качества. Примечательно, что проверяющие документально подтвердили соответствие двигателей всем необходимым характеристикам.

Москва, Зоя Осколкова

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