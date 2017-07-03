Илон Маск назвал дату старта производства самого дешевого электрокара Tesla

Компания Tesla «выполнила все необходимые требования регуляторов на две недели раньше срока» и теперь может начать серийное производство своего нового автомобиля Model 3. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте в Twitter. По его словам, первый серийный образец нового авто выйдет с конвейера в ближайшую пятницу, 7 июля.

Как напоминает «Коммерсантъ», презентация Tesla Model 3 состоялась еще в начале прошлого года. С того момента количество предзаказов на новый электрокар достигло 400 тыс. экземпляров. Это произошло в том числе и благодаря цене на новую модель авто. Tesla 3 обойдется автолюбителю примерно в $35 тыс., в то время как стоимость предыдущих моделей компании превышала $100 тыс.

Илон Маск не скрывает надежды, что Model 3 станет по-настоящему массовым электромобилем, а объемы его производства будут расти экспоненциально: в июле будет выпущено 30 авто, в августе –100, а в сентябре с конвейера сойдет уже 1,5 тыс. машин новой модели. К декабрю глава Tesla надеется достичь отметки в 20 тыс. выпускаемых Model 3 в месяц.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.07.17

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