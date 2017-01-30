SpaceX провела массовые испытания капсул вакуумного поезда Hyperloop (ВИДЕО)

Публикации за 30.01.17

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Аэрокосмическая компания SpaceX подвела итоги первого этапа соревнований Hyperloop Pod Competition, посвященных испытанию масштабных моделей капсул для транспортной системы Hyperloop. Краткий отчет опубликован на сайте SpaceX.

Напомним, проект поезда Hyperloop, который должен двигаться в трубе с разряженной атмосферой, глава компании Илон Маск представил в августе 2013 года. Благодаря низкому давлению воздуха внутри трубы, достигается чрезвычайно малое аэродинамическое сопротивление. В результате, согласно задумке авторов проекта, поезд Hyperloop должен развивать скорость в 1,2 тыс. километров в час.

В рамках состоявшихся соревнований, на тестовом участке были испытаны несколько десятков масштабных моделей. К испытаниям были допущены 26 команд. Официально о результатах соревнований пока ничего не сообщается, однако, по опубликованному SpaceX видеоролику можно предположить, что призовые места первого этапа достанутся командам Массачусетского технологического института, Делфтского технического университета и Мюнхенского технического университета – их прототипы смогли развить в трубе скорость в 90 километров в час. Вторая часть соревнований Hyperloop Pod Competition пройдет летом 2017 года, точная дата будет назначена представителями SpaceX позднее.

Как отмечает ресурс Nplus1.ru, кроме команд-участниц конкурса, разработками Hyperloop занимаются также другие организации. Например, Корейский железнодорожный научно-исследовательский институт совместно с Университетом Ханьянг планируют разработать прототип вакуумного поезда, который сможет развивать скорость до тысячи километров в час. Hyperloop Transportation Technologies заключила соглашение с правительством Словакии о постройке трассы Hyperloop в центральной Европе. Еще одна компания, Hyperloop One, испытала электромагнитную тележку и планировала испытания на полной скорости до конца 2016 года, однако позже стало известно о конфликте между сооснователями, и на данный момент не ясно, какими темпами идет разработка.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.01.17

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