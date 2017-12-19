Hyperloop установила новый рекорд скорости в «вакуумной» трубе

Специалисты компании Virgin Hyperloop One сумели установить новый рекорд скорости движения специальной капсулы по герметичному тоннелю. Испытания проходили на полигоне в ходе DevLoop в окрестностях Лас-Вегаса. Капсула развила в трубе, давление внутри которой составляло 0,0002 атмосферы, скорость почти 387 км/ч, сообщает New Atlas.

«Я впечатлен последними достижениями Virgin Hyperloop One и рад быть ее новым председателем. Недавние инвестиции наших партнеров Caspian Venture Capital и DP World помогут компании раскрыть свой потенциал на ключевых рынках Ближнего Востока, Европы и России, разрабатывая революционную и инновационную пассажирскую и транспортную систему», – заявил новый председатель компании Ричард Брэнсон.

По словам представителей компании, декабрьские испытания показали не только рекордную скорость, побившую прошлое достижение Virgin Hyperloop One – 310 км/ч, но и доказало надежность новой системы кондиционирования воздуха, а также электромотора, системы управления и силовой электроники, магнитной левитации и подвесных систем. Финальная цель компании – разработать новый вид транспорта, способный перемещать пассажиров и грузы через систему труб со скоростью самолета, напоминает «Хайтек».

Как писал «Новый День», Hyperloop может появиться в России быстрее, чем в США. Такой прогноз в конце августа озвучил сам директор компании Hyperloop Джош Гайгел. Он объяснил это тем, что «многие другие страны более прогрессивны, с точки зрения регулирующих норм и выдачи лицензий», чем США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.12.17

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