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Публикации за 18.05.17

США отправят в космос умерших / Похороны среди звезд стоят 2500 долларов

США отправят в космос умерших Похороны среди звезд стоят 2500 долларов

Необычную услугу предлагает американская компания SpaceX – космические похороны. За 2500 долларов можно арендовать капсулу на борту мемориального аппарата, который унесет прах усопшего к звездам.

Проект под названием Elysium Star II стартовал в США. Космический аппарат с прахом людей будет доставлен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 с авиабазы в Калифорнии, сообщается на портале компании Elysium Star.

За 2,5 тысячи долларов всем желающим не только предоставят капсулу для праха на борту космического мемориального комплекса, но и сделают гравировку длинной в 80 символов.

Корабль будет на протяжении двух лет летать вокруг Земли, а родственники умерших смогут наблюдать за его перемещением с помощью специального приложения.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 18.05.17

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