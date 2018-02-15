РКК «Энергия»: монополия России на пилотируемые полеты в космос на исходе

Реализация планов компаний из США по созданию пилотируемых космических кораблей угрожает монополии России в этом направлении. Такое заявление содержится в отчете ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за четвертый квартал 2017 года.

В документе также указано, что после закрытия в 2011 году американской программы Space Shuttle Россия стала монополистом на рынке пилотируемых полетов, но стать таковым в вопросах доставки грузов на орбиту не удалось – уже в 2012 году NASA воспользовалось услугами частных компаний. Поставки грузов на МКС осуществлялись с помощью кораблей Dragon, а с 2013-го – на кораблях Cygnus. Как следствие, заказы США на перевозки грузов с помощью кораблей «Прогресс» сократились, говорится отчете.

В РКК «Энергия» добавили, что NASA планирует начать эксплуатацию пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X) уже в 2019 году. Согласно прогнозам корпорации, Россия потеряет монополию, а конкуренция будет нарастать.

Между тем, в корпорации ожидают стабильный спрос на производимые РКК «Энергия» корабли типа «Союз» и «Прогресс» как минимум, на период эксплуатации МКС, что объясняется международными обязательствами России по доставке на станцию членов международных экипажей и грузов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.02.18

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