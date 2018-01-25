США откажутся от полетов на МКС

США намерены отказаться от финансирования Международной космической станции (МКС) к 2025 году. Чиновники администрации президента Дональда Трампа считают, что проект слишком дорог, а его перспективы весьма сомнительны. Инициатива содержится в проекте федерального бюджета, пишет The Verge.

Проект бюджета еще не утвержден Конгрессом – он будет несколько скорректирован, а официально документ будет обнародован 12 февраля. По данным издания, пункт о выходе из проекта МКС останется и после правок. Причина возможного отказа от совместного с Россией проекта, как утверждают авторы The Verge, – его дороговизна. Американские чиновники считают, что сэкономленные средства следует направить на развитие астронавтики в США.

Как напоминает «РГ», после катастрофы космического челнока «Колумбия» американцы отказались от собственной государственной программы орбитальных пилотируемых полетов. Начиная с 2011 года США арендуют у России места на космических кораблях «Союз». В целом ежегодная доля США в финансировании МКС составляет 3-4 млрд долларов. Ранее космическое агентство США (НАСА) обязалось финансировать международную космическую станцию до 2024 года включительно.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.01.18

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