США отправили в космос автомобиль, не обошлось без происшествий

Американская корпорация SpaceX провела успешное испытание новой сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. На орбиту запустили спортивный автомобиль главы компании Илона Маска. Впрочем, все прошло не совсем гладко, один из разгонных блоков рухнул в океан.

Falcon Heavy отправила в космос Tesla Roadster. Ранее Маск заявил, что запускает автомобиль к Марсу «ради смеха». Трансляцию полета машины на орбите Земли глава компании опубликовал в своем микроблоге. За рулем родстера сидит манекен Starman. На экране приборной панели размещена фраза «Не паникуй».

Об аварии Илон Маск сообщил во время пресс-конференции по итогам запуска, передает Engadget. У центрального блока сработал только один из трех двигателей, в результате он упал в Атлантический океан на скорости 480 км/ч в ста метрах от запланированного места приземления. Два боковых ускорители совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Несмотря на эти сложности запуск был признан успешным. Главу SpaceX поздравил президент США Дональд Трамп.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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