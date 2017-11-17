Tesla создала фуру на электрической тяге

Американский производитель электрокаров Tesla презентовал прототип седельного тягача с электрической силовой установкой. Новое детище компании представил лично ее глава Илон Маск

В ходе презентации он особо подчеркнул, что создание грузовика на электрической тяге является очередным шагом в деле освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.

По заявлениям производителя, фура, получившая название Tesla Semi, способна проехать на одном заряде аккумуляторов до 800 км. В корпорации также рассказали, что Без груза электрическая фура способна разогнаться до 100 км/час за 5 секунд. Наладить серийное производство электрических грузовиков в Tesla намерены в 2019 году, передаёт РИА «Новости».

Кроме того, в ходе презентации новинок Tesla представила и спортивный родстер – двухместный автомобиль со съёмной крышей. Данный автомобиль, по заверениям инженеров компании-производителя способен разогнать до 100 км/час менее, чем за 2 секунды. В серию родстер выйдет в 2020 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.11.17

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