российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 ноября 2017, 11:15 мск

Технологии

Tesla создала фуру на электрической тяге

Tesla создала фуру на электрической тяге
Фото: instagram.com / elonmusk

Американский производитель электрокаров Tesla презентовал прототип седельного тягача с электрической силовой установкой. Новое детище компании представил лично ее глава Илон Маск

В ходе презентации он особо подчеркнул, что создание грузовика на электрической тяге является очередным шагом в деле освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.

Tesla создала фуру на электрической тяге

По заявлениям производителя, фура, получившая название Tesla Semi, способна проехать на одном заряде аккумуляторов до 800 км. В корпорации также рассказали, что Без груза электрическая фура способна разогнаться до 100 км/час за 5 секунд. Наладить серийное производство электрических грузовиков в Tesla намерены в 2019 году, передаёт РИА «Новости».

Кроме того, в ходе презентации новинок Tesla представила и спортивный родстер – двухместный автомобиль со съёмной крышей. Данный автомобиль, по заверениям инженеров компании-производителя способен разогнать до 100 км/час менее, чем за 2 секунды. В серию родстер выйдет в 2020 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.11.17

Госдума утвердила внесудебную блокировку сайтов нежелательных организаций. / Американский школьник обошел блокировку Face ID на iPhone X матери. / Банковские мошенники удвоили активность в соцсетях. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

В мире, Технологии, Транспорт,

Новости партнеров

Технологии, все новости

Политика /

Госдума утвердила внесудебную блокировку сайтов нежелательных организаций

Американский школьник обошел блокировку Face ID на iPhone X матери

Банковские мошенники удвоили активность в соцсетях

Смартфоны заменят жителям России паспорт

Новый вирус проникает через Word и невидим для защитных программ

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости