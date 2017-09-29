SpaceX предлагает заменить пассажирские самолеты ракетами

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил о разработке многоцелевой ракеты, которая может использоваться не только для полетов на Марс и Луну, но и перелетов между городами на Земле.

Выступая на Международном конгрессе по астронавтике в Австралии, Илон Маск рассказал об универсальной транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket). В ее разработке будут применены все достижения компании, которые использовались в ракетах Falcon 9 и Dragon, пишет «Лента.ру».

Изобретатель уточнил, что с помощью BFR можно будет долететь до любой точки земного шара не более чем за час. При этом предупреждая вопрос о космической стоимости таких перелетов, Маск предположил, что цена билета должна быть равна цене билета на самолет эконом-класса.

SpaceX планирует использовать BFR и для межпланетарных полетов, например, на Марс и Луну. Ракета будет дозаправляться на околоземной орбите, а затем продолжать путь до пункта назначения.

Ранее SpaceX сообщил, что собирается отправить к Марсу две грузовые миссии к 2022 году. Первый беспилотный полет к Красной планете запланирован на 2018 год, а в 2020-2025 годах на Марс отправится экспедиция.

Сидней, Служба информации РИА «Новый День»

Сидней. Другие новости 29.09.17

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