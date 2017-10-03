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Итальянские ученые нашли безопасное место на Марсе для создания колонии землян

Итальянские ученые нашли безопасное место на Марсе для создания колонии землян
Фото: NASA

Итальянские астрофизики предположили, что на Марсе есть места, в которых у человека есть хорошие шансы на выживание в агрессивной среде Красной планеты. Речь идет о «лавовых трубах», которые остаются под поверхностью планеты после извержений вулканов.

Свою теорию о возможности использования «лавовых труб» для колонизации Красной планеты итальянские исследователи озвучили на состоявшемся в Риге Европейском конгрессе планетарных наук, сообщает издание Gazetadaily.

На Земле «лавовые трубы» распространены и представляют собой сеть тоннелей около 30 метров в диаметре и длинной десятки километров. Особенности атмосферы и строения Марса таковы, что там подобные «норы» должны быть гораздо обширнее.

Астрофизики уверены, что подобные укрытия хорошо защитят будущих колонистов от воздействия солнечной радиации, пыльных бурь и метеоритов, которые не могут полностью сгореть в редкой атмосфере Марса.

В настоящее время ученые Университета Тренто занимаются разработкой радиолокационной системы, которая обнаружит полости под поверхностью Красной планеты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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