Ученые указали места для строительства городов на Луне и Марсе

Ученые из Университетов Падуи и Болонии заявили, что определили наилучшие места для организации поселений на Луне и Марсе, сообщает официальный сайт объединения европейских астрофизиков Eroplanet.

Чтобы выяснить, где строить базы, специалисты изучили модели рельефов космических тел. Они сделали вывод, что лучше всего для организации жизни человека вне родной планеты подходят так называемые «лавовые трубки» и пещеры на Луне и Марсе. Ученые отмечают, что естественные полости в поверхности космических дел послужат хорошей защитой от мелких метеоритов и космического излучения.

«Лавовые трубки» – каналы, которые возникли при неравномерном остывании лавы. Поверхностные слои лавы остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твердую корку, внутри которой жидкая лава постепенно уходит, образуя туннель. Как передает РИА «Новости», эксперты утверждают, что длина такого туннеля может достигать 65 километров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.09.17

На выборах президента РАН лидирует Александр Сергеев. / В Москве решается судьба РАН: определились фавориты на выборах главы Академии. / Исследование: психопаты предпочитают рэп и R'n'B. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»