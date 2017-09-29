Астронавт: Секс – главная угроза для колонизации Марса

Британский астронавт Хелен Шарман назвала главную угрозу для колонизации Марса. Как передает издание The Sun, по ее мнению, в состав космических миссий, особенно таких затяжных как освоение Марса, должны набирать астронавтов одного пола.

Свое утверждение она подкрепила данными исследования, которое показало, что в смешанных экипажах риск возникновения неуставных отношений значительно выше. В частности, личные отношения могут осложнить выполнение поставленных задач.

Кроме того, астронавт заявила, что NASA установило, что конфликты среди членов миссии, состоящих из женщин, возникают реже, чем в случае, когда экипаж состоит из мужчин. Как напоминает РИА «Новости», ранее ученые рассказали о социальных проблемах, которые ставят под угрозу колонизацию Марса.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 28.09.17

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