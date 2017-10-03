Ученые: активная сексуальная жизнь приводит к преждевременной старости

Бразильские ученые установили новую взаимосвязь между половой активностью и процессом старения организма. Чем больше в жизни человека интимных контактов, тем быстрее он теряет жизненные силы.

Исследователи бразильского Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул провели эксперимент на мышах, в ходе которого доказали свою теорию о том, что организм обладает ограниченным количеством энергии, которая расходуется на поддержание метаболизма и регенерации клеток. Поэтому активный секс не оставляет организму сил на восстановление, что приводит к быстрому старению. Результаты исследования опубликовал журнал Biogerontology.

Ученые отобрали 80 самцов мышей, разделили их на четыре группы и усыпляли в разном возрасте. При этом каждую партию подопытных разделили на две подгруппы: к первым пускали самок для размножения, других оставили без секса.

Выяснилось, что в тканях размножавшихся мышей накапливалось больше активных форм кислорода, то есть клетки окислялись быстрее. Поскольку сексуальная активность является энергозатратным процессом, то она может усиливать генерацию кислородных радикалов. Причем самой разрушительной для клеток оказалась половая активность в молодом возрасте.

Напомним, ранее американские исследователи выяснили, чем можно заменить удовлетворение, получаемое от занятий любовью. У шопоголиков, занимающихся покупкой новых вещей, обнаружились те же мозговые гамма-ритмы, которые были зафиксированы у людей после секса.

Бразилиа, Служба информации РИА «Новый День»

Бразилиа. Другие новости 03.10.17

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