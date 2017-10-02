Ученые нашли полноценную замену сексу

Американские исследователи выяснили, чем можно заменить удовлетворение, получаемое от занятий любовью. У шопоголиков, занимающихся покупкой новых вещей, обнаружились те же мозговые гамма-ритмы, которые были зафиксированы у людей после секса.

Для эксперимента ученые отобрали две группы добровольцев, работу мозга которых изучали, передает издание New York Post. Часть подопытных посещали магазины, чтобы приобрести одежду для выражения своей индивидуальности, их назвали «вдохновленные» покупатели. Члены второй группы занимались шопингом, чтобы соответствовать модным тенденциям, окружению, а также подчеркнуть свой статус.

Когда «вдохновленные покупатели» успешно походили по магазинам, в 84% случаев у них были зафиксированы мозговые гамма-ритмы подобные тем, что есть у людей, которые получили наслаждение от секса.

Примечательно, что добровольцы из второй группы таких ощущений не испытывали. Шопинг ради моды и соответствия только утомлял и приводил к физической усталости.

Октябрь 2, Службы информации РИА «Новый День»

Октябрь 2. Другие новости 02.10.17

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