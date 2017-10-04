На Марсе нашли останки динозавров

Ученые рассмотрели на снимках с Марса, сделанных исследовательской станцией Curiosity, череп доисторического животного. Уфологи считают, что именно марсиане, посещавшие миллионы лет назад Землю, завезли на нее первых динозавров.

На фото поверхности Красной планеты ученые обнаружили останки ящера из юрского периода. Исследователи полагают, что скелет похож на окаменелые кости археоптерикса или современного гепарда, передает Nation News.

Снимки были сделаны еще в 2013 году зондом Curiosity и опубликованы NASA. Уфологи считают, что космическое агентство намеренно публикует фото низкого разрешения, чтобы было сложно рассмотреть останки живых существ на Марсе.

В свою очередь другие исследователи скептически относятся к выводам своих коллег. Они уверены, что все предметы, в которых кому-то видятся кости животных, всего лишь камни необычной формы. В NASA предположения об останках динозавров на Марсе традиционно не комментируют.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 04.10.17

Ирина Донник ушла с поста ректора УрГАУ. / Ученые нашли в Югре самую северную стоянку древних людей. / Ученые рассказали о гигантском сердце на Солнце: «Это знак землянам». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»