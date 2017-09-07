Российские ученые выяснили, куда исчезла вода на Марсе

Российские ученые раскрыли тайну эволюции Марса. Согласно данным нейтронного спектрометра на борту американского марсохода Curiosity, из-за падения астероида вода ушла вглубь планеты, что нарушило условия для возникновения жизни на красной планете.

«У Марса была гораздо более сложная эволюция, чем у Земли. Было много воды, плотная атмосфера, магнитное поле. Он был похож на раннюю Землю, а потом с ним произошла катастрофа, в результате которой он стал сухим и холодным, как сейчас», – сообщил заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, пишут «Известия».

Он подчеркнул, что Марс в древности имел океаны, плотную атмосферу и был похож на раннюю Землю. Однако падение астероида, гораздо более крупного, чем тот, который упал на Землю и привел к вымиранию динозавров, уничтожило условия для возникновения или сохранения жизни на планете.

По словам Митрофанова, результаты последнего исследования показали, что вода с поверхности ушла вглубь планеты, а не полностью испарилась в космическое пространство при столкновении с астероидом, как считалось ранее.

Так, выяснилось, что в верхних слоях грунта Марса содержится около 3-5% воды, а в некоторых районах планеты массовая доля воды достигает и 10%.

«Эти данные имеют принципиальное значение для будущих исследователей Марса – везти воду с собой или добывать ее на месте», – пояснил Митрофанов.

Ученые надеются, что больше данных удастся получить после 2020 года, когда планируется отправить на Марс российский спускаемый модуль в рамках совместного с Европейским космическим агентством проекта «ЭкзоМарс».

Москва, Мария Вяткина

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