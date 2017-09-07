Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:47 мск

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Российские ученые выяснили, куда исчезла вода на Марсе

Российские ученые выяснили, куда исчезла вода на Марсе
Фото NASA

Российские ученые раскрыли тайну эволюции Марса. Согласно данным нейтронного спектрометра на борту американского марсохода Curiosity, из-за падения астероида вода ушла вглубь планеты, что нарушило условия для возникновения жизни на красной планете.

«У Марса была гораздо более сложная эволюция, чем у Земли. Было много воды, плотная атмосфера, магнитное поле. Он был похож на раннюю Землю, а потом с ним произошла катастрофа, в результате которой он стал сухим и холодным, как сейчас», – сообщил заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, «Известия».

Он подчеркнул, что Марс в древности имел океаны, плотную атмосферу и был похож на раннюю Землю. Однако падение астероида, гораздо более крупного, чем тот, который упал на Землю и привел к вымиранию динозавров, уничтожило условия для возникновения или сохранения жизни на планете.

По словам Митрофанова, результаты последнего исследования показали, что вода с поверхности ушла вглубь планеты, а не полностью испарилась в космическое пространство при столкновении с астероидом, как считалось ранее.

Так, выяснилось, что в верхних слоях грунта Марса содержится около 3-5% воды, а в некоторых районах планеты массовая доля воды достигает и 10%.

«Эти данные имеют принципиальное значение для будущих исследователей Марса – везти воду с собой или добывать ее на месте», – пояснил Митрофанов.

Ученые надеются, что больше данных удастся получить после 2020 года, когда планируется отправить на Марс российский спускаемый модуль в рамках совместного с Европейским космическим агентством проекта «ЭкзоМарс».

Москва, Мария Вяткина

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© 2017, РИА «Новый День»

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