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NewDayNews.ru

Вторник, 18 сентября 2018, 16:58 мск

Новости Технологии

SpaceX готова вывести на орбиту Земли космическое оружие

Фото: SpaceX

Корпорация SpaceX готова вывести в космос оружие, если со стороны американских властей поступит такой запрос. Об этом заявила президент и генеральный директор компании Гвинн Шотвелл.

Топ-менеджер уточнила, что SpaceX способна вывести наступательные вооружения в космос, если это будет необходимо для безопасности Соединенных Штатов. «Если это нужно для обороны страны, да, я думаю, что мы это сделаем», – цитирует Шотвелл издание Defense One.

Напомним, сенсационное послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, объявшего о наличии у России самого современного оружия, аналогов которому нет нигде в мире, вызвало бурное обсуждение. С одной стороны, Кремль и лично Путина начали обвинять в милитаризме и подготовке к войне, с другой – как сказал сам глава государства, это лишь очередной способ дать понять геополитическим врагам, что Россию воспринимать всерьез, а оружие будет использовано в случае их военного нападения на Россию и ее союзников.

Американские генералы тут же заявили, что демонстрация российского вооружения еще не говорит о реальном превосходстве, а способность США к защите от стратегических ракет осталась неоспоримой.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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