SpaceX предлагает создать подземную колонию на Марсе

Президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью CNBC рассказала, что другая компания Илона Маска – Boring Company – занимается разработкой проекта по созданию подземных туннелей, которые помогут основать колонию на Марсе. «Я думаю, что Boring Company поможет в заселении Марса. Мы бы смогли выкопать там туннели для проживания», – рассказала Шотвелл.

Заявления Гвинн Шотвелл отнюдь не голословные. Летом прошлого года на Конференции по исследованию и развитию МКС Илон Маск сказал: «Вы могли бы построить целый город под землей, если бы захотели. Люди смогут выходить на поверхность, когда пожелают, но с помощью инструментов Boring Company вы сможете возвести огромный подземный мегаполис на Марсе».

Глава SpaceX – не единственный, кто думает о проблемах заселения Красной планеты, пишет Naked-science.ru. Исследователи из Университета информационных технологий и менеджмента в Жешуве (Польша) предложили использовать инструмент CRISPR для генного модифицирования людей, чтобы позволить им размножаться в марсианских условиях.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.05.18

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