SpaceX показало фото «убийцы» российского «Союза»

Руководитель, основатель и идейный вдохновитель американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2). Аппарат разработан для отправки астронавтов к Международной космической станции (МКС).

Заявлено, что аппарат – глубоко модернизированная версия грузовика Dragon, который совершил не один успешный полет к МКС. Заявлено, что корабль имеет практически моноблочную конструкцию, которая позволяет в грузопассажирском режиме отправлять к МКС до четырех человек, плюс до 2,5 тонн полезной нагрузки. При необходимости корабль будет готов взять на борт до семи человек, в то время как российский «Союз» – до трех.

Напомним, что соглашение между НАСА и Роскосмосом по доставке астронавтов К МКС на российских «Союзах» истекает осенью 2019 года. Именно поэтому американцы заинтересованы в скорейшем запуске в строй аппаратов по доставке астронавтов на орбиту собственного производства.

Как напоминает «Лента.ру», в январе 2018-го Счетная палата США подготовила отчет. Из него следовало: вероятность, что Dragon 2 сможет пройти сертификацию для пилотируемых пусков не ранее декабря 2019-го, а Starliner – не ранее марта 2020-го. В НАСА рассматривают возможность превращения испытательных пилотируемых миссий Dragon 2 и Starliner в оперативные, что предполагает увеличение численности экипажа и сроков его пребывания на МКС.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.05.18

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