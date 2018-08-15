США возобновят самостоятельные пилотируемые полеты к МКС в 2019 году

США заявили о возобновлении самостоятельных пилотируемых полетов к Международной космической станции, без помощи России. Доставлять астронавтов на орбиту будет частная американская космическая компания SpaceX, созданная Илоном Маском, пишет Daily Mail.

Первый полет к МКС с людьми на борту намечен уже на 2019 год. Американцы намереваются полностью отказаться от помощи России в части отправки людей на околоземную орбиту, которая сейчас осуществляется с космодрома Байконур. По словам экспертов из США, нынешние технологии по созданию ракет-носителей ничуть не хуже российских.

Издание отмечает, что в ходе тестовых полётов будут испытаны два типа кораблей. Один из них – SpaceX Dragon, который сегодня используется в качестве космического грузовика. Второй – корабль, спроектированный и построенный компанией Boeing. Он имеет название Starliner.

Как писал «Новый День», несколько лет назад конгресс США ограничил коммерческую деятельность с рядом российских компаний, в том числе «Энергомаш», которая поставляет двигатели. Однако, конгрессмены приняли поправку к закону о нераспространении санкции на сделки с американской Orbital ATK для обеспечения доставки грузов на МКС. Проблема в том, что действие поправки заканчивается в 2020 году. Если ее не продлят, США не смогут использовать Antares 230, поставив под угрозу доставку грузов на МКС.

На сегодняшний день над созданием собственных двигателей для ракет-носителей трудятся специалисты Sierra Nevada и SpaceX. Однако Sierra Nevada испытывает технические сложности при разработке кораблей Dream Chaser, а грузовая версия корабля Dragon 2 от SpaceX не прошла все необходимые испытания. Миссии по доставке грузов играют ключевую роль в успешном использовании МКС. Коммерческие перевозки – это более 30% годового бюджета на программы МКС.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.08.18

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