Рогозин признал финансовую зависимость от NASA

Финансирование «Роскосмоса» во многом обеспечивалось благодаря NASA, которое покупало места для астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз», рассказал Дмитрий Рогозин, возглавивший госкорпорацию несколько месяцев назад.

По его словам, «Роскосмос» жил на средства «от продажи американцам кресел для полетов на МКС на наших кораблях». «Теперь эти деньги иссякли, а дивидендов корпорация получает мало. А это резко сужает финансовый маневр головной структуры отрасли, да еще «Центр Хруничева» постоянно требует средства на ежедневные нужды», – посетовал Рогозин, добавив, что в наследство от старой администрации госкорпорации достались долги «Центра Хруничева», которые превышают 100 млрд рублей. Он также указал на отсутствие промышленной кооперации, приводящее к «условиям для злоупотреблений со стороны ряда руководителей предприятий», передает ТАСС.

Помимо этого чиновник дал оценку преимуществам Илона Маска в части запуска многоразовых космических кораблей. По его словам, они заключаются в том, что правительство США предоставляет Маску возможность демпинговать на рынке, покупая пуски вдвое дороже. Это позволяет бизнесмену покрывать убытки на коммерческом рынке и убивать конкурентов.

Рогозин заверил, что летные испытания тяжелой ракеты-носителя «Ангара» продолжатся в 2019 году, а модуль «Наука» отправится к МКС в ноябре 2019-го.

В настоящее время российские пилотируемые корабли «Союз» являются единственным средством доставки людей на МКС. Как писал «Новый День», «Роскосмос» с большой вероятностью утратит монополию в этом направлении в 2019 году, на который запланировано начало использования пилотируемых полетов американских кораблей Dragon 2 и Starliner. При этом, по данным Space News, за доставку каждого астронавта на МКС США сегодня платят России более 80 млн долларов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.08.18

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