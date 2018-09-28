Власти США выдвинули официальное обвинение Илону Маску

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения основателю компании Tesla Илону Маску. Финансовые чиновники расценили его заявления о намерениях сделать компанию непубличной, как мошеннические.

Министерство юстиции США ранее организовало уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями Маска. На этом фоне акции Tesla упали на торгах на 6%. «Это дело включает серию ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных Илоном Маском, генеральным директором Tesla, Inc. 7 августа 2018 года относительно того, чтобы сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной», – говорится в иске, который SEC подала в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.

Чиновники полагают, что заявления Маска привели к «путанице и сбоям» на бирже и нанесли вред инвесторам. По мнению Маска, обвинения необоснованны. «Это необоснованное действие SEC очень огорчило и разочаровало меня. Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Целостность – самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никогда не нарушал ее никаким образом», – заявил Маск в интервью CNBC.

Стоит отметить, что в августе написал в своем Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку. Позднее бизнесмен заявил, что окончательное решение по этому поводу не принято. Объявление о планах в Twitter, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний. Кроме того, СМИ писали, что о планах Маска ничего не знали заранее и члены правления Tesla.

В августе, после встречи с инвесторами, Маск заявил об отказе от намерений сделать автокомпанию непубличной, напоминает РИА «Новости». Предприниматель тогда отметил, что за решение сохранить текущий статус компании высказалось большинство ее инвесторов, у части которых нет возможности дальнейших вложений. Другой причиной в пользу своего выбора Маск назвал отвлекающий слишком много ресурсов и времени процесс превращения компании в частную и непубличную.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.09.18

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