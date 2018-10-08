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Понедельник, 8 октября 2018, 09:52 мск

Новости Екатеринбург

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В УрФУ пообещали дополнительный балл отличникам «Тотального диктанта»

В Екатеринбурге начали готовиться к акции «Тотальный диктант – 2019». Она традиционно пройдет в апреле на нескольких площадках в Екатеринбурге. Пока не известно, кто будет автором текста, зато уже сейчас организаторы предлагают бонусы для самых грамотных.

Как сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, те, кто напишут диктант в 2019-м на отлично, получат дополнительный балл к ЕГЭ при поступлении в вуз.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.18

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