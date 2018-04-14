Якоб, немецкая поэзия и сложности пунктуации – в Екатеринбурге написали юбилейный «Тотальный диктант» (ФОТО)

Жители Екатеринбурга приняли участие в акции «Тотальный диктант». В этом году она прошла уже в 15-й раз. Автором текста стала Гузель Яхина, написавшая роман «Зулейха открывает глаза». Участникам «Тотального диктанта» предложили отрывки из ее нового произведения под названием «Дети мои», который выйдет в свет уже через месяц, в мае 2018-го. Екатеринбуржцам досталась вторая часть под названием «День», рассказывающая об учителе словесности Якобе Ивановиче Бахе и его учениках.

«Тотальный диктант» писали на разных площадках города. Одну из них организовало наше агентство в кофейне Coffee Project. «Диктатором» РИА «Новый День» стал Александр Мехоношин – журналист и музыкант, экс-участник группы N.E.V.A. Те, кто писали сегодня текст Гузели Яхиной, отметили, что диктант был довольно сложным с точки зрения пунктуации, так что от «диктатора» во многом зависело, какие оценки в конечном счете получат уральцы.

Результаты будут доступны в личных кабинетах на сайте «Тотального диктанта» после 18 апреля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 14.04.18

Итоги недели – все самое интересное по версии РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Доходы Бидонько выросли в 6 раз, Ковпака – на 23 млн: депутаты Госдумы раскрыли кошельки. / Россель, Чернецкий и Холманских отчитались о доходах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»