В понедельник начнутся выборы столицы «Тотального диктанта – 2019». На одной из площадок города-победителя текст будет читать его автор. Правда, кто станет им, тоже пока неизвестно.

Выбирать столицу акции начали с этого года. Первым победителем стал Владивосток, где участникам «Тотального диктанта» отрывки из своего романа «Дети мои» читала Гузель Яхина. «До этого 13 лет подряд главная площадка, где текст традиционно читал автор, находилась в Новосибирском государственном университете, на родине акции. Проект давно вышел за пределы университетских стен и нашел неравнодушных последователей в сотнях населенных пунктов, и мы решили, что другим городам тоже нужно дать побороться за право стать главной площадкой диктанта», ‒ говорят организаторы акции.

Голосование на сайте «Тотального диктанта» начнется в понедельник, 29 октября. По его итогам составят список из пяти финалистов, один из которых и станет столицей акции в 2019 году. Екатеринбург также поборется за это право.

Екатеринбург, Елена Сычева

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