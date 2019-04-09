Мест нет: «Тотальный диктант» в Екатеринбурге прочитает «голос» парада Победы

В субботу в Екатеринбурге пройдет всероссийская акция «Тотальный диктант». Из 29 площадок места остались только на пяти. Одной из самых массовых станет площадка в УрГЭУ, где текст диктанта прочитает ведущая программы «Время», голос военного парада Победы в Москве – Анна Шатилова. Регистрация в университете уже завершена.

Всего в Екатеринбурге в этом году 29 площадок для написания «Тотального диктанта», из них всего одна открытая – в Уральском педагогическом университете. Это значит, что туда можно прийти без регистрации, но лучше все же сообщить о своем намерении, нажав на кнопку «Я пойду» на сайте акции. Места для участия на сегодняшний день остались всего на четырех площадках, все они – в учебных заведениях: зарегистрироваться можно на диктант в школах № 55, 122, 157, 164. Правда, пока неизвестно, кто там будет читать текст.

На других площадках чтецы известны. Так, в УрФУ читают журналисты и редакторы – Алексей Фаюстов и Наталья Ельцова. В филиале РАНХиГС читает первый зам руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. В Белинке – директор Театра кукол Петр Стражников и так далее.

Напомним, «Тотальный диктант» будут писать по всей России 13 апреля в 13 часов. В этом году автором диктанта стал известный российский писатель Павел Басинский, автор книг «Лев Толстой: бегство из рая», «Полуденный бес» и «Посмотри на меня».

Как проходил «Тотальный диктант» в 2018 году, можно посмотреть в фоторепортаже «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.04.19

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