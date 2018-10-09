«В связи с отсутствием у меня ветеринарного образования»: свердловский юрист-политик попросил исключить его из Ассоциации юристов

Бывший депутат заксо Свердловской области Евгений Артюх, занимавшийся организацией «Юридических недель на Урале», попросил исключить его из состава Ассоциации юристов России. «В связи с отсутствием у меня ветеринарного образования», – мотивировал юрист и политик свое решение, явно намекая на судью Хахалеву, имеющую только диплом ветеринара.

«Заявление. Сопредседателю Ассоциации юристов России, Крашенинникову П.В.

В связи с отсутствием у меня ветеринарного образования, прошу исключить меня из Ассоциации юристов. Данное заявление не стёб, не сумасшествие, а констатация невозможности состоять в профессиональном объединении, в одной корпорации с такими «юристами» как судья Хахалева», – написал на своей странице в фейсбуке Евгений Артюх.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Артюх уточнил, что публичного заявления достаточно для его исключения из ассоциации, но если этого не произойдет, он будет связываться с ассоциацией официально. «Мое решение не на эмоциях построено, я был не рядовым членом и хорошо видел, что происходит. Я много лет был членом совета регионального отделения, я вхожу в состав оргкомитета «Юридических недель на Урале», а это мероприятие, включенное в календарь федеральной ассоциации. Знаю многих руководителей ассоциации не только на региональном, но и федеральном уровне. С Крашенинниковым (сопредседатель ассоциации и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству) мы вместе учились. Хахалева стала последней каплей, АЮР не занимается решением вопросов, важных для юридического сообщества и государства в целом», – отметил бывший депутат заксобрания Свердловской области.

По словам Артюха, его заявление об отсутствии у него ветеринарного образования – это явный намек на историю с дипломом судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Напомним, накануне адвокат Алексей Салмин обнародовал сведения, которые, по его мнению, доказывают, что судья не имеет юридического образования. Ее фамилии (в том числе девичьей) нет ни в приказе о зачислении студентов, ни в записях о переводе с курса на курс, ни в протоколах госэкзамена в Абхазском госуниверситете, который она якобы закончила в 1985-1991 годах. Один из закончивших вуз в эти годы припомнить такую сокурсницу не смог.

Зато подтвердилось ее обучение по другому направлению. «Было установлено, что с 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Кубанском университете (Краснодар) на факультете биологии. Есть номер/серия диплома, приказ о зачислении, с 1985 по 1986 год она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории», – цитируют итоги расследования адвоката "Известия". Сведения переданы в СК для возбуждения уголовного дела.

Судья Хахалева получила известность после свадьбы своей дочери год назад. Тогда сообщалось, что празднование обошлось в 2 млн долларов, перед молодоженами и гостями пели Басков, Меладзе и другие звезды. После шумихи в СМИ за проверку взялся совет судей Краснодарского края, на это ушли всего лишь сутки. По итогам проверочных мероприятий в краевом суде опровергли затраты в $2 млн на торжество, заявив, что организация свадьбы, по предварительным данным, обошлась в 4,5 млн рублей, а платил якобы бывший муж судьи бизнесмен Роберт Хахалев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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