Не война, а шкурный интерес: политологи о причине раскола в гордуме Екатеринбурга

Случившийся сегодня скандал на заседании гордумы Екатеринбурга не обязательно означает возвращение политической войны. Как считают опрошенные «Новым Днем» политологи, споры из-за распределения постов в профильных комиссиях можно объяснить банальной борьбой избранников за прибыльное место.

Напомним, сегодня большинство думы отменило норму регламента, ограничивающую набор в комиссию до 9 человек. За поправку проголосовали фракция КПРФ и большая часть представителей «Единой России». Причем в рядах сторонников оказались Галина Арбузова, Сергей Воронин, Сергей Боярский, Ира Овчинникова и Николай Смирнягин, которые ранее считались «губернаторскими» депутатами. Таким образом, как полагают некоторые наблюдатели, бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов все-таки добился контроля в городской думе. И скандальный «распил» мест в комитетах это закрепил.

Впрочем, есть и другие мнения. «Я бы не стал делать скоропалительных выводов о возвращении противостояния «город-область». Просто нужно понимать, что голосование за нового мэра и спикера думы на первом заседании было показательным, так как фигуры Высокинского и Володина заранее согласовали в высоких кабинетах. А составы комиссий – это больше шкурный интерес. Сегодняшняя вакханалия в думе случилась в ситуации политической неопределенности. Все гадают, что будет делать дальше Тунгусов. Поэтому сейчас каждый депутат стремится занять значимое место в новой конфигурации власти Екатеринбурга. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация в течение нескольких дней», – отметил политолог Алексей Швайгерт.

Директор Magic Inc Платон Маматов также не считает разлад в думе признаком войны политических лагерей. «Областники хотели получить себе ручных депутатов в гордуме. Потратили на решение этой задачи уйму денег, времени и сил. А Тунгусов сказал: «Ну и ладно, забирайте всех, если вам надо», и пошел заниматься своими делами. И вот теперь у губернатора есть 36 депутатов, которые единогласно голосовали за его кандидата в главы города. Их лояльность надо чем-то покупать, а чем? Активов на такую ораву не хватит. Тем более, что еще не расплатились со спонсорами прошлых побед. Поэтому сейчас в гордуме начнется нестроение, плавно перерастающее в грандиозную драку. И все это безо всякого Тунгусова, что самое смешное», – считает собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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