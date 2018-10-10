На проспекте Космонавтов горит гигантская емкость с маслом (ФОТО)

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов загорелась гигантская емкость с маслом. Сообщение о пожаре поступило около получаса назад, через 12 минут прибывшие пожарные уже локализовали возгорание, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Площадь возгорания составляет 50 метров, на месте работают 12 человек личного состава и три единицы техники. Пожар локализован, его тушат пеной, угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало», ‒ сообщили агентству в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

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