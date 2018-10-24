На Эльмаше снова валит черный дым от гигантских баков с маслом

Жители Эльмаша сообщают о том, что в очередной раз на проспекте Космонавтов загорелись гигантские емкости с маслом. Черный дым от пожара виден издалека. Это уже второй случай за октябрь ‒ первый произошел 10 числа.

Однако, как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, собственно баков уже нет. «Там все распилено, осталась одна стенка от бака – и позади нее горит мусор на открытой площадке за стенкой. Площадь пожара составляет 100 кв. м», ‒ сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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